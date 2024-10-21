Google раскрыл «подтвержденный» e-mail Исаака Ньютона

На этой неделе внимание пользователей привлекла необычная деталь в профиле великого физика Исаака Ньютона на Google Scholar — указание на «подтверждённого» адреса электронной почты».

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Согласно профилю, Ньютон числится профессором Массачусетского технологического института (MIT) и якобы использует электронную почту с доменом mit.edu.

Этот забавный факт был подмечен профессором математики Джемсом Каммингсом, который саркастически поздравил Ньютона с его новой «должностью». Это вызвало волну комментариев и шуток в соцсетях.

Пользователи не оставили без внимания и профиль Альберта Эйнштейна, который пока «не подтвердил свой e-mail», что добавило ещё больше юмора в обсуждение.

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Подобные случаи демонстрируют слабые места Google Scholar, где проверка касается только электронной почты, а личность владельца профиля может оставаться неподтверждённой.

Ранее аналогичные эксперименты показали, что даже кот может стать «учёным», если настроить профиль с правильной почтой.