Pixar анонсировала программируемого Базза Лайтера из «Истории игрушек»

Pixar совместно с Robosen представили программируемую версию Базза Лайтера из «Истории игрушек», который стал полноценным роботом.

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Новый Базз Лайтер оснащён 3000 деталей, 75 процессорами и 23 моторчиками, что делает его способным выполнять сложные движения и взаимодействовать с пользователем. В памяти робота хранится 20 предустановленных движений и около 200 звуковых дорожек.

С помощью фирменного приложения можно настроить поведение Базза: изменить мимику, движения глаз и рта, а также выбрать различные реплики и позы.

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Для более продвинутых пользователей доступна онлайн-платформа Robosen Studio, где можно запрограммировать новые навыки для робота.

Умный Базз Лайтер оснащён батареей ёмкостью 1900 мАч, зарядка осуществляется через USB Type-C.