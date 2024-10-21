Ученые приблизились к возрождению вымершего тасманийского волка

Австралийские ученые из Мельбурнского университета и специалисты американской биотехнологической компании Colossal объявили о новых прорывах, приближающих момент возрождения вымершего сумчатого волка тилацина. Об этом сообщается на официальном сайте Colossal.

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Тилацин был единственным сумчатым хищником Австралии. Большая часть этих зверей была истреблена человеком. Последний известный представитель этого вида скончался в неволе в 1936 году.

По словам исследователей, им удалось полностью реконструировать геном тилацина, сделав его наиболее полным и непрерывным древним геномом среди всех видов на сегодня. Точность воспроизведения генетического материала сумчатого волка оценивается в 99,9%.

Команда также успешно отредактировала более 300 генетических маркеров в клетках толстохвостой сумчатой землеройки — ближайшего ныне живущего родственника тилацина.

Кроме того, ученые открыли и оптимизировали подход к индукции овуляции у самок сумчатых животных и культивированию оплодотворенных эмбрионов в устройстве «искусственная матка».

Специалисты подчеркнули, что их достижения не только вернут тилацинов, но и помогут сохранить другие виды сумчатых.