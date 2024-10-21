Эксперт рассказал о продлевающей работу ноутбука процедуре

Специалист в области информационных технологий (ИТ) Николай Скаржинский поделился с изданием NEWS.ru информацией о том, как избежать перегрева ноутбука и продлить его работу. По его словам, одной из основных причин перегрева является недостаточное охлаждение устройства.

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Скаржинский отметил, что современные процессоры и видеочипы требуют мощной системы охлаждения, и если она недостаточно эффективна, это может привести к перегреву. Также эксперт подчеркнул важность правильной эксплуатации ноутбука, например, не размещать его таким образом, чтобы перекрывались отверстия для охлаждения, такие как при работе лежа.

Кроме того, Скаржинский напомнил о необходимости регулярной очистки ноутбука от пыли с помощью сжатого воздуха, чтобы предотвратить забивание отсеков и, как следствие, перегрев. Он также посоветовал менять термопрокладки не реже чем раз в три года, так как со временем они теряют свои свойства.

Следуя этим рекомендациям, пользователи ноутбуков смогут продлить срок их службы и избежать проблем с перегревом.