НАСА назвало новую дату возвращения на Землю россиянина с МКС

Возвращение на Землю корабля Crew Dragon миссии Crew-8 с российским космонавтом Александром Гребенкиным запланировано 22 октября. Об этом сообщило НАСА в социальной сети X.

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Ожидается, что погода вблизи Флориды улучшится. Это сделает возможным приводнение корабля компании SpaceX после расстыковки с Международной космической станцией (МКС), которая запланирована на 04:05 22 октября. В этом случае приводнение у Мексиканского залива недалеко от Флориды произойдет в 19:55.

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Ранее корпорация SpaceX из-за неблагоприятных погодных условий у берегов Флориды вновь отложила расстыковку корабля Crew Dragon и МКС.

Стыковка корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-8 к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС состоялась 5 марта.