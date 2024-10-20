Археологи сделали важное открытие в ходе раскопок в Туркмении

Российские и туркменские археологи обнаружили важный предмет в ходе раскопок на городище Гонур-Депе, расположенном в пустыне Каракум, пишет ТАСС. Находка включает печать, изображающую месяц и три звезды, что может свидетельствовать о наличии древнейшего изображения астрономического объекта, найденного на территории Туркмении, сообщила Надежда Дубова, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН и руководитель российско-туркменской Маргианской археологической экспедиции.

За этот год в ходе раскопок мы пополнили обширную коллекцию гонурских печатей, насчитывающую несколько сотен экземпляров, еще 11 печатями, одна из них самая интересная, — поделилась ученый.

Городище Гонур-Депе изучают уже более 50 лет. В эпоху бронзы здесь процветал оазис, относящийся к древней дельте реки Мургаб и известный как страна Маргуш, или Маргиана в античных источниках. Дубова отметила, что особое внимание уделяется печати с тремя звездами, которая может быть связана с туркменским созвездием «Уч йылдыз» («Три звезды»).

Среди важных находок 2024 года ученые также выделили производство гипса и череп животного, напоминающего лошадь. Ученые работают над созданием каталога всех находок Маргианской экспедиции, насчитывающего десятки тысяч предметов за полвека исследований.

Ранее археологи нашли римские военные укрепления в Хасанкейфе на юго-востоке Турции. Крепость датируется 350 годами нашей эры. Сооружение упоминалось в римских исторических источниках.