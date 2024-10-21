Ученые обнаружили останки ребенка, жившего в ледниковый период

Археологи обнаружили на юге Италии останки ребенка, который жил во времена ледникового периода, около 17 тысяч лет назад, сообщает научный журнал Nature Communications. Ученые установили, что скелет принадлежал мальчику в возрасте полутора лет, он скончался от порока сердца.

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По словам археолога Мауро Калаттини, останки мальчика были найдены в пещере Гротта-дель-мур в Монополи. Отмечается, что Калаттини обнаружил это захоронение еще в 1998 году, но полное исследование и анализ генома были завершены только недавно.

Анализ ДНК показал, что родители мальчика имели высокую степень родства и, вероятно, могли быть братом и сестрой. Проанализировав зубы мальчика, ученые установили, что, помимо порока сердца, у него были и другие врожденные отклонения. Предположительно, на мальчика повлияло плохое состояние здоровья его матери.

Помимо медицинских данных, ДНК-анализ позволил восстановить внешние черты ребенка: у него были голубые глаза, темная кожа и вьющиеся волосы темного цвета. Эти характеристики открыли дополнительную информацию о древних людях, живших в этом регионе.

Ранее Министерство туризма и древностей Египта сообщило, что египетско-французской экспедицией было сделано важное археологическое открытие под водами реки Нил в Асуане. Исследователи нашли подписи и барельефы фараонов Нового и Позднего царства, таких как Аменхотеп III, Тутмос IV, Псамтик II и Априс.