Опровергнут взлом китайскими квантовыми компьютерами военного шифрования

Недавние сообщения о том, что китайские учёные использовали квантовые компьютеры для взлома «военного шифрования», ввели многих в заблуждение. В исследовании, опубликованном в журнале Chinese Journal of Computers, обсуждается квантовое отжигание с использованием систем D-Wave для взлома 50-битного шифрования RSA — это далеко от 2048-битных ключей RSA, которые используются в современной защите данных, пишет New Atlas. В исследовании тестируется способность квантовых компьютеров разлагать числа на множители, что важно для взлома шифрования RSA, но не означает его «крах».

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Хотя исследователи успешно взломали слабый 50-битный ключ RSA, это не означает взлома продвинутых стандартов шифрования, таких как AES, или «военного шифрования», обычно используемого с 256-битным AES. Для сравнения: даже старый ноутбук может справиться с взломом 50-битного ключа, хоть и за заметно большее время, чем квантовый компьютер.

На сегодняшний день 2048-битное RSA-шифрование остается стандартом, и квантовые компьютеры пока не могут его взломать, отмечают эксперты.