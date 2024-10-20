Экспериментальная 6G-сеть оказалась почти в 5000 раз быстрее 5G

Учёные из Университетского колледжа Лондона (UCL) показали, что будущие беспроводные сети могут достичь скорости до 938 ГБит/с, что почти в 5000 раз быстрее текущих сетей 5G.

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Для сравнения, такая скорость передачи данных позволяет отправлять до 500 писем или 20 фильмов в секунду. Это самая быстрая передача мультиплексных данных, зарегистрированная на сегодня.

Исследовательская группа под руководством Чжисиня Лю достигла этих результатов, используя комбинацию радиоволн и световой связи, покрывающую широкий диапазон частот – от 5 ГГц до 150 ГГц.

Команда применила стандартные цифро-аналоговые преобразователи, которые обычно используются для передачи двоичных данных, и добавила новый метод для работы на высоких частотах, где радиоволны обычно сталкиваются с проблемами. Это позволило эффективно комбинировать два типа сигналов, что значительно увеличило пропускную способность сети.

Исследователи также достигли отдельных пиковых скоростей передачи данных, превышающих 1 терабит в секунду, что открывает новые возможности для сетей следующего поколения. Сейчас команда ведёт переговоры с производителями смартфонов и сетевыми операторами о применении технологии в коммерческих продуктах. Тем не менее, массовое распространение 6G-сетей в ближайшем будущем не ожидается.