На Украине оценили шансы на полный запрет Telegram

Власти Украины ищут пути для регулирования работы Telegram на территории страны, заявила глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк, передает «Страна.ua». По ее словам, в настоящее время возможность блокировки сервиса не рассматривается.

«О полном запрете еще не можем говорить. Мы сейчас работаем не над запретом, а чтобы ввести нормальные процедуры контроля и взаимодействия и нам нужно определить в стране орган, отвечающий за это», — пояснила Герасимьюк.

Она добавила, что проект по регуляции Telegram отправлен на согласование в Еврокомиссию. Герасимьюк подчеркнула, что пока Киев может влиять на действия соцсети как медиа, но не на платформу в целом.

В конце сентября на Украине запретили чиновникам и военнослужащим устанавливать Telegram на служебные устройства и пользоваться им под предлогом «минимизации угроз». Ограничения коснулись работников сектора безопасности и обороны, а также сотрудников предприятий — операторов критической инфраструктуры. Помимо Telegram, называли «угрозой» для национальной безопасности страны и соцсеть TikTok.