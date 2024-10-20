Apple необходимо выпустить дешевую модель Vision Pro для развития бизнеса

Apple Vision Pro, несмотря на свои инновационные функции, сталкивается с трудностями в привлечении разработчиков из-за высокой стоимости устройства, со ссылкой на СМИ сообщает 9to5Mac. Это ограничение интереса разработчиков препятствует росту платформы, что, в свою очередь, снижает ее привлекательность для обычных пользователей.

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Разработчики, как сообщают СМИ, неохотно инвестируют в создание приложений для платформы с такой ограниченной пользовательской базой (устройство стоит до $4000). Это еще больше усугубляется отсутствием ключевых приложений популярных платформ, таких как Netflix, Spotify и YouTube.

Для решения этой проблемы Apple может потребоваться более активный подход к стимулированию разработчиков, например, предоставление финансовой поддержки или «эксклюзивных преимуществ». Кроме того, выпуск более доступной версии Vision Pro может сделать платформу более доступной для более широкой аудитории, что, в свою очередь, привлечет разработчиков, отмечают эксперты.

Без этих решений шлем рискует стать нишевым продуктом, а не массовой платформой.