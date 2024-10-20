Маск рассказал о необычном требовании правительства США

Американский миллиардер Илон Маск рассказал о вероятности падения ступеней ракет на акул и китов в океане. Именно это потребовало от него выяснить правительство США.

«SpaceX пришлось проводить исследование, чтобы проверить попадет ли Starship по акуле. И я типа: океан большой, знаете, акул много, это не является невозможным, но это крайне маловероятно», - заявил Маск во время предвыборного митинга Дональда Трампа.

После исследования по акулам пришлось делать такое же исследование по китам. Маск уверен, что таким образом демократические власти США просто пытаются ставить ему палки в колеса.

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