Россиян предупредили о повышении цен на ноутбуки

С приближением Нового года цены на электронику, особенно на ноутбуки, могут вырасти на 10-15%. Представитель одного из импортёров сообщил, что российские дистрибьюторы уже закупили первые партии по новым ценам, которые ожидаются к началу праздничных распродаж. Основной причиной подорожания назвали рост валютных котировок и увеличение цен на комплектующие. Усложнения в логистике также добавляют свои сложности, ведь многие иностранные банки прекратили проводить платежи из России.

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Согласно словам коммерческого директора «Холодильник.ру» Алексея Погудалова, уже многие производители объявили о повышении цен, и это связано с ростом стоимости логистики и курса доллара. Он подчеркнул, что в следующем году ожидается подорожание практически всех категорий товаров — от ноутбуков до бытовой техники. В компании «М.Видео — Эльдорадо» тоже подтвердили, что стараются удержать объёмы продаж и делают все возможное, чтобы товары оставались доступными для покупателей.

Эксперты ожидают, что к новогодним распродажам цены на ноутбуки вырастут на 10% и более. В компании diHouse отметили, что закупочные цены растут, особенно на память и видеокарты, и даже блоки питания теперь стоят дороже. В «Марвел-Дистрибуция» добавили, что сейчас лучше не откладывать покупку техники, так как новые партии по увеличенным ценам поступят в продажу уже в ноябре. В целом, ситуация на рынке предполагает, что цены на электронику будут продолжать расти в будущем.