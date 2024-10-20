МВД предупредило о новой схеме мошенничества через Telegram

Мошенники придумали новый способ обмана россиян с помощью мессенджера Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

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По словам специалистов, злоумышленники начали рассылать пользователям Android вирусы под видом APK-файлов с подписью «фото». Для обмана мошенники писали вопрос: «Привет, это ты на фото?».

— Фотография не может иметь расширение APK, в отличие от вредоносного программного обеспечения, — заявили представители министерства.

В пресс-службе добавили, что в случае получения такого сообщения не стоит отвечать и скачивать файл, следует из сообщения в Telegram-канале.

По мнению руководителя направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Валерия Степанова, каждый владелец смартфона может стать жертвой всевозможных вирусов.

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