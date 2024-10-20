Люди начали сбегать в места без сотовой связи, Wi-Fi и т. д. Какой у них аргумент

Грин-Бэнк, Западная Вирджиния, удалённый уголок в Аллеганских горах, стал убежищем для людей, страдающих от состояния, которое они называют «электрочувствительностью». Эти люди, как и Брэндон Барретт, испытывают такие симптомы, как затуманенность сознания, проблемы с памятью, тревожность и усталость, и считают, что причиной является электромагнитное излучение от сотовых вышек, WiFi и других современных устройств, пишут СМИ. В поисках облегчения Барретт переехал в Грин-Бэнк, где использование устройств, излучающих электромагнитные волны, ограничено.

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Город расположен в зоне «радиотишины», площадью 13,000 квадратных миль (33 669 квадратных километров), созданной Федеральной комиссией по связи США в 1958 году для защиты чувствительного оборудования обсерватории Грин-Бэнк. Обсерватория оснащена крупнейшим в мире управляемым радиотелескопом имени Роберта С. Берда. Чтобы предотвратить помехи в астрономических исследованиях, WiFi, мобильные телефоны и другие беспроводные технологии запрещены в радиусе 10 миль (16 километров) от обсерватории.

Для таких людей, как Барретт, Грин-Бэнк стал надеждой, так как электромагнитная тишина якобы помогает облегчить их симптомы.