SpaceX вывела на орбиту новую группу спутников Starlink

Речь идёт о 20 аппаратах.

Ракета-носитель Falcon 9 была запущена со стартового комплекса базы американских космических сил во Флориде.

Компания SpaceX в рамках проекта Starlink уже запустила более 7 тыс. мини-спутников. Из них в рабочем состоянии на орбите находятся 6,4 тыс. космических аппаратов. Специалисты планируют развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. спутников, а затем увеличить сеть до 30 тыс. Сумма инвестиций в проект оценивается в 10 млрд долларов.