Россиян предупредили о «Злом близнеце» Wi-Fi

Хакеры могут подменять Wi-Fi-точки в публичных местах, чтобы красть личные данные. Автоматическое присоединение к уже известным сетям Wi-Fi на телефоне лучше отключать. Об этом рассказал технический руководитель МТС RED SOC (центр мониторинга киберугроз) Ильназ Гатауллин, сообщает РИА Новости.

«Распространена атака на пользователей публичного Wi-Fi, которую называют Evil twin ("Злой близнец")», — сказал эксперт.

По его словам, злоумышленник создает в общественном месте свою Wi-Fi-точку, называя ее именем, аналогичным названию настоящей точки доступа. Параллельно атакуется легальный Wi-Fi-роутер, что отключает от него пользователей. Затем устройства пользователей подключаются к «злому близнецу» и дают хакеру доступ к интернет-трафику.

Хакеры научились похищать личность человека с помощью слитых персональных данных

Он может создать фальшивую «страницу авторизации», запросив вход через соцсети или почту и получив логин, пароль и другие критические данные. Также хакеры смогут отправить вирус на смартфон или ноутбук.

По этой причине нельзя настраивать смартфон так, чтобы он автоматически подключался к известным публичным Wi-Fi-сетям. Кроме того, должны насторожить точки с похожим названием в списке.

Эксперт напомнил, что Wi-Fi с паролем не защищает данные пользователя и не обеспечивает защиту от перехвата трафика.