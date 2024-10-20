Starlink выведет на орбиту ещё 30 тысяч спутников для ускорения связи

Компания SpaceX подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC) на новую лицензию по запуску новых спутников связи Gen2 (второе поколение). Заявка запрашивает увеличение количества запускаемых спутников Gen2 для обеспечения гигабитной скорости и снижения задержки интернета по всему миру, включая труднодоступные регионы.

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Текущая лицензия Starlink предполагает запуск не более 6500 спутников, этот лимит выбран на 85%. В новой заявке запрошен лимит в 7500 новых спутников. Всего SpaceX намерена запустить ещё 29 988 аппаратов для частотных диапазонов Ku-, Ka-, V- и E.

Это позволит обеспечивать не только стационарную, но и мобильную спутниковую связь. Благодаря новому проекту SpaceX сможет подключать обычные пользовательские смартфоны с поддержкой 5G и 6G напрямую к спутникам.

Новая заявка также запрашивает снижение минимального угла возвышения до 20 градусов для улучшения покрытия и сокращения частоты переключений между аппаратами.

Кроме того, SpaceX запросила право на снижение орбиты части спутников и размещения аппаратов на высоте 340-365 км. Это должно снизить задержку сигнала до менее чем 20 миллисекунд.