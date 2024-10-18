Ученые нашли способ хранения парниковых газов в океанах

С учётом продолжающегося глобального потепления и последствий климатических изменений, вызванных деятельностью человека, ученые из Университета Калифорнии в Ирвине описали новый метод хранения углерода в глубоких океанах. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

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Ведущий автор исследования, профессор Брэт Уокер, сообщил, что их метод позволяет анализировать сложные органические молекулы, создаваемые морскими бактериями, и отслеживать их цикл в морской воде. В ходе полевых работ в Баффинове заливе команда измерила концентрацию молекул, известных как карбоксильные алициклические молекулы (CRAM). Они выяснили, что некоторые молекулы хранятся в глубоких водах, в то время как другие быстро возвращаются на поверхность.

По словам Уокера, если половина CRAM неактивна и сохраняется в глубинах океана, это может означать, что бактерии способны хранить углерод, способствующий глобальному потеплению, на длительные сроки. Исследователи планируют изучить возможность увеличения хранения этих молекул с помощью манипуляций с бактериями. Если это удастся, это может существенно изменить подход к углеродному хранению и смягчить климатические изменения в течение тысячелетий.