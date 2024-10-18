Европа обеспечит Луну и Марс мобильной связью

В Милане официально стартовала общеевропейская программа Moonlight, целью которой является организация на Луне, а позже и на Марсе, сети мобильной связи и навигации.

«Мы даже не осознаём, на что подписались», — примерно так представил инициативу один из участников программы.

Первый спутник проекта будет запущен в 2026 году, а предоставление услуг начнётся в 2028 году.

Официальным инициатором программы «Лунный свет» выступает Европейское космическое агентство (ESA). В рамках программы предусмотрено создание группировки из пяти спутников-ретрансляторов на окололунной орбите. Спутники будут запущены для развёртывания лунных служб связи и навигации (LCNS). Услуги будут предоставляться государственным и частным компаниям.

«ЕКА делает решающий шаг в поддержку будущего коммерческого лунного рынка, а также текущих и будущих лунных миссий», — сказал Йозеф Ашбахер, генеральный директор ЕКА на церемонии подписания соглашения Moonlight в Милане.

Множеству компаний и государственным структурам не придётся думать о связи, экономя ресурсы на оборудовании и реализовывая свои уникальные задачи.

Первым шагом станет запуск экспериментального спутника-ретранслятора Lunar Pathfinder. Производством аппарата займётся компания Surrey Satellite Technology Ltd, сообщает 3dnews.ru.