Xiaomi выпустила умный и бюджетный 120-дюймовый проектор Redmi

Xiaomi выпустила бюджетный проектор Redmi Projector 3 Pro с искусственным интеллектом для автоматической настройки картинки. Об этом сообщает портал ITHome.

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Новинка способна выводить изображение с разрешением Full HD и диагональю от 45 до 120 дюймов, а яркость проектора составляет 470 лм (CVIA). Ключевой особенностью Redmi Projector 3 Pro стала поддержка ИИ-функций улучшения изображения благодаря HD-камере и ToF-сенсору, благодаря чему устройство имеет всенаправленную коррекцию изображения, автоматический обход препятствий и автофокусировку.

Проектор сертифицирован SGS и поддерживает HyperOS Connect для взаимодействия с другими устройствами умного дома, а также поддерживает беспроводную трансляцию со смартфона и может работать в режиме Bluetooth-колонки.

За производительность Projector 3 Pro отвечает четырехъядерный процессор Amlogic T950D4, дополненный 1,5 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Аудиосистема включает два динамика мощностью 6 Вт каждый, а для охлаждения используется активная система с уровнем шума в 26 дБ.

В Китае Redmi Projector 3 Pro оценили в 1499 юаней (около 20,3 тыс. руб.).