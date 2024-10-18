Напугавшее людей существо нашли на калифорнийском пляже

В США на берег выбросило существо, напугавшее пользователей соцсетей, пишет Daily Mail. Теперь люди гадают, что за зверь это мог быть.

В Южной Калифорнии отдыхающие на пляже столкнулись с необычным морским существом, выброшенным на берег. Нашедшие рыбу сфотографировали ее, после чего опубликовали снимки в соцсетях. Авторы поста хотели, чтобы люди помогли им установить, кто именно оказался на песке, но напугали зрителей.

Пользователи соцсетей обратили внимание на "инопланетный" вид рыбы, а также на остроту ее зубов. Впрочем, по словам эксперта Тима Дейли из департамента рыбных ресурсов, скорее всего, это мурена. Этот вид известен своей агрессивностью, но нападают на людей только при угрозе.

Море выбросило на берег череп огромного морского существа

Мурены обитают на коралловых рифах от Санта-Барбары до нижней части Калифорнии, а также имеют интересную историю потребления в древнем Риме, добавил эксперт.