ChatGPT выпустили для Windows

Компания OpenAI представила отдельное приложение ChatGPT для компьютеров Windows. Об этом фирма сообщила в своем аккаунте в X.

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На первом этапе доступ к ранней версии программы получат обладатели подписок ChatGPT Plus, Enterprise, Team и Edu. Они смогут установить приложение чат-бота и пользоваться им на компьютерах под управлением Windows. Для быстрого вызова сервиса необходимо нажать комбинацию клавиш Alt и пробел.

Через программу можно получить доступ к ряду моделей искусственного интеллекта (ИИ) — в том числе «новейшей и самой умной» OpenAI o1-preview. Она была представлена в середине сентября. Полноценная версия программы для ПК будет выпущена позже. Приложение ChatGPT доступно на компьютерах под управлением Windows 10 и более новых ОС.

В компании также отметили, что пользователи смогут запускать чат-бота параллельно с другими программами на ПК и работать в фоновом режиме. В приложение добавили поддержку голосового интерфейса и генератор изображений OpenAI DALL-E 3.

В мае OpenAI впервые выпустила отдельное приложение для своего чат-бота ChatGPT. Первыми доступ к программе получили пользователи компьютеров Apple под управлением macOS.