Названы лучшие телевизоры из разных ценовых категорий

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти лучших телевизоров стоимостью от 15 до 57 тыс. руб., выпущенных в 2024 году.

Открывает список Haier 32 Smart TV M1 стоимостью от 15 тыс. руб., оснащенный 32-дюймовым DLED-экраном с разрешением HD, поддержкой HDR10 и яркостью 200 нит. Среди прочего отмечается наличие стереодинамиков мощностью 16 Вт с поддержкой Simulated Surronding Sound, создающих объемный звук, ОС Android TV 11 и фирменного приложения EVO TV с контентом от российских видеоплатформ.

На втором месте значится TCL 43C655 за 29 тыс. руб. За эти деньги телевизор предлагает 43-дюймовый экраном QLED PRO с разрешением 4K, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision, яркостью 430 нит и движком AiPQ Pro. Устройство также может похвастаться стереодинамиками мощностью 30 Вт с Dolby Audio, ОС Google TV, ALLM-режимом, игровой панелью и Aiming Aid для шутеров.

За ним следует Philips 50PUS8729/60 по цене от 57 тыс. руб. с 50-дюймовым DLED-экраном на 120 Гц, разрешением 4K UHD, HDR10+, Dolby Vision и яркостью 500 нит. Среди прочего отмечается наличие подсветки Ambilight, четырех стереодинамиков мощностью 40 Вт, поддержка AMD FreeSync Premium, ALLM-режима и быстрой ОС Google TV.

На четвертом и пятом местах разместились Hisense 55E7NQPro и Xiaomi TV A Pro 65 2025 стоимостью 55 и 57 тыс. руб. соответственно.