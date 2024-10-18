Samsung выпустила дешевый смартфон с гарантированной поддержкой Android 20

Samsung представила смартфон Galaxy A16 4G, который гарантированно будет получать обновления на протяжении шести лет. Об этом сообщает портал SamMobile.

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Новинка оснащается 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц. Основная камера с разрешением 50 Мп дополнена вспомогательными модулями на 5 и 2 Мп. Также в смартфоне имеется селфи-камера с разрешением 13 Мп.

За производительность Samsung Galaxy A16 4G отвечает чип MediaTek Helio G99, дополненный 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ.

В смартфоне установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Среди прочих особенностей называют наличие защиты от пыли и брызг воды по стандарту IP54, поддержку Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C и 3,5-мм разъема для наушников.

Ключевым отличием Samsung Galaxy A16 на фоне конкурентов стала гарантированная поддержка обновлений ПО, в том числе Android, на протяжении шести лет. Из коробки смартфон поставляется с фирменной оболочкой One UI 6.1 на базе Android 14 с последующим обновлением до Android 20.

Стоимость Samsung Galaxy A16 4G пока не раскрывается. Тем не менее эксперты отмечают, что это самый дешевый смартфон с такой длительной поддержкой.