Ученый объяснил, является ли рост озеленения Антарктиды катастрофой

Рост площади озеленения Антарктиды до пяти квадратных миль — это не катастрофа, а всего лишь небольшое изменение и очевидный природный процесс, поделился с НСН заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов. По его словам, это слишком маленькая площадь для того, чтобы делать выводы.

Ученый отметил, что пять миль — это ничтожно мало, а люди просто играют со спутниковыми данными.

"Нашли, что озеленилась Антарктида. То, что там немножко больше стала площадь, ничего не значит, просто географический факт. Я не стал бы из этого делать никаких выводов, информационного повода. Это просто небольшое изменение", — подчеркнул Семенов.

Он добавил, что постепенное таяние льда — тоже очевидный факт, как и то, что человек постепенно лысеет с возрастом. А озеленение Антарктиды — это стандартная трансформация природной среды, которая происходит по всей Земле при изменении климата. Ничего необычного не происходит, и большого инфоповода в этом нет.

У нас тундра меняется, животный мир, насекомые. Но это вопрос очень специфический, относящийся к биологии, — подытожил эксперт.

Ранее профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов рассказал, что озоновый слой Земли может восстановиться ко второй половине XXI века. По его словам, этот период настолько длинный из-за содержания в атмосфере вредных веществ.