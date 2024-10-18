Amazon попрощалась с физическими кнопками перелистывания страниц у Kindle

Amazon объявила о прекращении производства Kindle Oasis.

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Это решение означает, что больше не будет у компании моделей электронных читалок с физическими кнопками для перелистывания страниц.

«После того как текущий запас Kindle Oasis будет распродан онлайн и в магазинах, мы не будем пополнять запасы устройства», — сказал представитель Amazon Девон Корвасче The Verge. «Сегодня все наши устройства имеют сенсорный интерфейс, что устраивает наших клиентов».

Модель Oasis дебютировала в 2016 году. Ее легкий, асимметричный дизайн для использования одной рукой был отличительной чертой, но высокая цена могла отпугнуть многих людей от рассмотрения продукта.

Даже с исчезновением Oasis семейство Kindle не становится меньше. Amazon объявила о нескольких обновлениях линейки устройств на этой неделе, включая первую в истории цветную электронную читалку Kindle Colorsoft.