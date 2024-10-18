Honor Magic V3 проверили на прочность в самом глубоком бассейне России

Новый Honor Magic V3 решили проверить на прочность в бассейне «А30», который находится под Санкт-Петербургом. Смартфон погрузили почти на на 30 метров, передает 4Pda.

«А30» - самый глубокий бассейн в России. Портал напоминает о том, что ранее модель уже успешно испытали в стиральной машине. Устройство получило официальный сертификат защиты от воды IPX8, предусматривающий погружение на глубину до 2,5 метра в течение 30 минут.

В последнем тестировании уплотнители внутри Honor Magic V3 выдержали давление в 264,87 кПа на глубине 27 метров, прежде чем герметичность была нарушена и внутрь корпуса попала жидкость. В компании заявили, что специально погружать смартфон глубже заявленного сертификацией уровня не следует.

Ранее компания Honor представила линейку смартфонов X60 — она включает базовую модель и улучшенную версию X60 Pro. Цена базовой модели составляет от $170 до $253 в зависимости от комплектации, а улучшенной — от $210 до $323.