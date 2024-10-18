Ученый раскрыл, когда восстановится озоновый слой

Озоновый слой Земли может восстановиться ко второй половине XXI века, поделился с LIFE.ru профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов. По его словам, этот период настолько длинный из-за содержания в атмосфере вредных веществ.

Профессор отметил, что к 2020-м годам произошло заметное восстановление озонового слоя.

"Предполагаемый период полного восстановления озонового слоя по прогнозам исследователей — середина XXI века. Столь долгий срок объясняется большим количеством разрушающих озон веществ, которые накопились в большом объеме в атмосфере и имеют способность сохраняться в течение десятков, а иногда и сотен лет", — указал ученый.

Он добавил, что итог будет зависеть от многих факторов, таких как изменения климата и использование людьми хлорфторуглеродов и других вредоносных средств. По этой причине нужно и дальше наблюдать за состоянием озонового слоя и защищать его от разрушения, подытожил Юрасов.

Ранее британские ученые из Кембриджского университета заявили, что большая часть летучих элементов, необходимых для зарождения жизни на Земле, попала на нее благодаря примитивным астероидам. До этого научный мир склонялся к тому, что они образовались благодаря расплавленным планетезималям.