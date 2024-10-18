Релиз Pixel 9 помог Google установить личный рекорд продаж смартфонов

Google Pixel 9 помог компании достичь рекордных показателей продаж смартфонов в III квартале 2024 года.

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По данным отчета Counterpoint Research, этот период стал самым успешным для Google в плане объема продаж Pixel, что совпало с запуском свежей флагманской линейки.

Хотя точные цифры не раскрываются, отчет подчеркивает, что III квартал 2024 года ознаменовался наибольшим количеством проданных смартфонов Pixel.

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Ранее, в мае 2024 года, Google выпустила Pixel 8a, а в августе — Pixel 9, что способствовало росту продаж в течение лета и начала осени.

Этот успех продолжает тенденцию, начатую в 2023 году, когда Google достигла отметки в 10 млн проданных смартфонов Pixel за год.