Honor представил сразу два смартфона — X60 и X60 Pro

HONOR представил два новых флагманских смартфона серии X60: Honor X60 и X60 Pro.

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Оба устройства получили 108-мегапиксельные камеры, но их технические характеристики значительно различаются.

Honor X60 Pro оснащен изогнутым OLED-дисплеем с диагональю 6.78 дюйма, разрешением 1224 x 2700 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Яркость экрана достигает 3000 нит. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 6 Gen 1, а аккумулятор может похвастаться емкостью 6600 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 66 Вт.

Также модель поддерживает двустороннюю спутниковую связь через систему Beidou.

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Стандартная версия Honor X60 получила плоский LCD-дисплей с диагональю 6.8 дюйма и разрешением 1080 x 2412 пикселей. Ее аккумулятор емкостью 5800 мАч поддерживает зарядку на 35 Вт, а в основе устройства лежит чипсет Dimensity 7025-Ultra.

Оба устройства уже доступны для заказа в Китае по цене от $170 за Honor X60 и от $210 за Honor X60 Pro.