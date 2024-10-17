NASA: на Марсе под толщей льда может существовать микробная жизнь
Специалисты НАСА полагают, что талая вода подо льдом Марса может поддерживать микробную жизнь. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте агентства.
Ученые отметили, что пока не удалось найти фактические доказательства существования жизни на Марсе. Вместе с тем, в рамках нового исследования специалисты изучили вопрос о том, могли ли микробы найти потенциальный дом под замерзшей водой на поверхности планеты.
С помощью компьютерного моделирования авторы исследования показали, что солнечный свет поступает сквозь толщу льда в количествах, достаточных для фотосинтеза в неглубоких бассейнах талой воды под поверхностью этого льда.
Им удалось обнаружить, что полости с водой, которые образуются внутри льда на Земле, кишат жизнью, в них присутствуют водоросли, грибы и микроскопические цианобактерии. Все из которых получают энергию от фотосинтеза.
«Если мы сегодня пытаемся найти жизнь где-либо во Вселенной, то марсианские ледяные обнажения, вероятно, являются одним из самых доступных мест, которые нам следует искать», — отметил соавтор статьи Адитья Кхуллер из Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии.
Исследователи подчеркнули, что толстый, многометровый лед предотвращает испарение небольших водоемов с водой, а также обеспечивает защиту от вредного излучения, что особенно важно на Марсе в связи с тем, что у планеты нет защитного магнитного поля.
По мнению специалистов, обнаружение подледных бассейнов возможно в дальнейшем в тропиках Марса, между 30 и 60 градусами широты, как в северном, так и в южном полушариях.