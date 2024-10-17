NASA: на Марсе под толщей льда может существовать микробная жизнь

Специалисты НАСА полагают, что талая вода подо льдом Марса может поддерживать микробную жизнь. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте агентства.

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Ученые отметили, что пока не удалось найти фактические доказательства существования жизни на Марсе. Вместе с тем, в рамках нового исследования специалисты изучили вопрос о том, могли ли микробы найти потенциальный дом под замерзшей водой на поверхности планеты.

С помощью компьютерного моделирования авторы исследования показали, что солнечный свет поступает сквозь толщу льда в количествах, достаточных для фотосинтеза в неглубоких бассейнах талой воды под поверхностью этого льда.

Им удалось обнаружить, что полости с водой, которые образуются внутри льда на Земле, кишат жизнью, в них присутствуют водоросли, грибы и микроскопические цианобактерии. Все из которых получают энергию от фотосинтеза.

«Если мы сегодня пытаемся найти жизнь где-либо во Вселенной, то марсианские ледяные обнажения, вероятно, являются одним из самых доступных мест, которые нам следует искать», — отметил соавтор статьи Адитья Кхуллер из Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии.

Исследователи подчеркнули, что толстый, многометровый лед предотвращает испарение небольших водоемов с водой, а также обеспечивает защиту от вредного излучения, что особенно важно на Марсе в связи с тем, что у планеты нет защитного магнитного поля.

По мнению специалистов, обнаружение подледных бассейнов возможно в дальнейшем в тропиках Марса, между 30 и 60 градусами широты, как в северном, так и в южном полушариях.