Эксперты: iPhone 16 обесценится быстрее по сравнению с другими моделями и Samsung

Аналитики компании SellCell сообщили в очередном отчёте, что новый iPhone 16 обесценивается быстрее, чем прошлогодний iPhone 15. Разница от линейки к линейке составляет 8%.

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Причём это происходит каждый год. По словам аналитиков, эта тенденция стала очевидной с выпуска iPhone 12, и касается не только базовых моделей, но и каждой серии в целом.

Так, в первые две недели продаж iPhone 16 потерял в цене 41,2%, а в случае iPhone 15 эти цифры составили 33,2%. По расчётам экспертов из SellCell, стоимость айфонов каждый год снижается на 5%; несмотря на удержание цены по сравнению с конкурентами, каждое новое поколение «яблочных» смартфонов дешевеет.

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При этом продукты Samsung, напротив, показывают улучшение в этом отношении. К примеру, Galaxy S23 потерял в цене 61,1%, и это улучшение по сравнению с потерей в стоимости на 66,7% Galaxy S22. А текущий S24 показывает ещё более медленное снижение стоимости.