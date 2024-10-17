Новый iPad mini 7 заряжается чрезвычайно медленно

Скорость зарядки нового iPad mini 7 ограничена 20 Вт, что не отличается от его предшественника. Это означает, что устройству потребуется около часа для зарядки до 70% и около двух часов для полной зарядки, что значительно медленнее, чем у некоторых планшетов на базе Android. Об этом сообщает издание 9To5Mac.

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Напомним, что последний iPad mini представляет собой скорее небольшое обновление по сравнению с mini 6, даже спустя три года. Устройство не стало меньше или легче, а также не получило каких-либо улучшений в дизайне. Время автономной работы осталось неизменным, камера осталась прежней, за исключением небольшого обновления с Smart HDR 3 до 4-го поколения. Дисплей также не претерпел изменений.

Хотя Apple обычно не раскрывает такие характеристики, как емкость аккумулятора или скорость зарядки, новый iPad Mini 7-го поколения прошел сертификацию 3C, что раскрыло обозначенные детали. В реестре 3C указано, что Apple iPad mini (2024) A2996 будет поддерживать быструю зарядку мощностью только 20 Вт.