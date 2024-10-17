SpaceX запретили запускать больше ракет из-за постов Маска

Новый конфликт между Илоном Маском и властями разгорелся вокруг SpaceX. Комиссия по прибрежным районам Калифорнии отклонила запрос компании на увеличение количества запусков ракет Falcon 9 с 36 до 50 с базы военно-космических сил Ванденберг. Основанием для отказа послужила «неприемлемая» активность Илона Маска в социальной сети X. Об этом сообщает издание FirstPost.

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Илон Маск выразил свое недовольство в своем аккаунте, заявив, что его публикации в сети не имеют отношения к «прибрежной комиссии» в Калифорнии, и пообещал подать в суд на Комиссию.

В исковом заявлении SpaceX просит приравнять сотрудничество компании с Военно-космическими силами США к федеральным программам. Это позволит исключить Комиссию по прибрежным районам Калифорнии из уравнения, если SpaceX понадобится расширить программу запусков.

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Комиссия проголосовала за отказ от увеличения числа запусков Falcon 9 с 36 до 50 в этом году, набрав шесть голосов против четырех. Некоторые из голосовавших против объяснили свою позицию недостойным публичным поведением Илона Маска и проблемами с техникой безопасности в компании.