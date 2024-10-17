ChatGPT помогает девушке всегда побеждать в спорах со своим парнем

Американец пожаловался, что его девушка использует ChatGPT в каждом споре, что позволяет ей всегда побеждать. Об этом молодой человек рассказал на форуме Reddit.

По словам американца, после обсуждения с искусственным интеллектом произошедшего спора девушка возвращается с четко сформулированными аргументами, детально разбирая его слова и действия.

«Я и моя девушка встречаемся последние 8 месяцев. Недавно у нас было несколько серьезных споров и разногласий поменьше. Каждый раз, когда мы ссоримся, моя девушка уходит и обсуждает спор с ChatGPT, иногда даже делая это в комнате рядом со мной», — написал молодой человек.

Он признался, что это вызывает у него чувство давления, поскольку ИИ способен запоминать и анализировать детали, с которыми человеку сложно справиться.

Парень выразил недовольство тем, что нейросеть будто бы поддерживает позицию его девушки, не давая ему высказаться и справедливо отстоять свою точку зрения.

Он также отметил, что такие обсуждения создают впечатление, будто он изначально не прав, а ИИ лишь подкрепляет это мнение, обвиняя его в неуверенности и отсутствии эмоционального ресурса.