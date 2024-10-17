Марсоход запечатлел затмение Солнца космическим «картофелем»

Марсоходу Perseverance удалось запечатлеть солнечное затмение, когда Фобос частично закрыл собой светило. 30 сентября были получены снимки, на которых видны очертания неидеального спутника Марса, передает 3Dnews.ru

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Фобос - один из двух спутников Марса. Марсоход принадлежит Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США. Габариты Фобоса примерно следующие: 27 × 22 × 18 км. Своей необычной формой он напоминает картофель.

«Спутник вращается на исключительно близком расстоянии от планеты — всего 6 тыс. км. Для сравнения, спутник нашей планеты Луна находится от Земли на расстоянии в 384 тыс. км. Фобос вращается с большой скоростью, успевая сделать три оборота вокруг Марса за день», — пишет портал.

Ранее специалисты NASA показали ущерб, который марсоход Curiosity получил за время пребывания на Марсе. Напомним, что Curiosity совершил успешную посадку на планете еще в 2012 году. Перелет туда занял восемь месяцев. Марсоход пытался выяснить, могла ли планета когда-либо поддерживать микробную жизнь. Учеными были опубликованы изображения колеса, сделанные «ручным объективом», который находится на конце его роботизированной руки. Во время движения по скалистой марсианской поверхности Curiosity обнаружил несколько дырок в своих колесах.