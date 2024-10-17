Объявлена цена iPad mini 7 в России

В России открылся предзаказ iPad mini 7, который был представлен 15 октября 2024 года. Выдача купленных таким образом устройств запланирована на начало декабря. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «М.Видео-Эльдорадо».

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iPad mini 7 оснащен новым процессором A17 Pro, улучшенным дисплеем Liquid Retina и предлагает повышенную производительность и возможности, сохраняя при этом компактные размеры и универсальность. Мощный процессор A17 Bionic обеспечивает высокую производительность, делая устройство идеальным для сложных задач, таких как редактирование видео, 3D-графика и многозадачность.

Улучшенный 8.3-дюймовый дисплей Liquid Retina с поддержкой True Tone и широкого цветового охвата P3 обеспечивает яркие и точные цвета, делая просмотр мультимедиа и работу с графикой еще более приятными. iPad mini 7 также поддерживает Apple Pencil второго поколения, что делает его идеальным инструментом для заметок, рисования и графического дизайна.

Устройство также оснащено 12-мегапиксельной фронтальной камерой Ultra Wide с функцией Center Stage и улучшенной основной камерой, позволяя делать четкие фото и видео, а также участвовать в видеозвонках с высоким качеством изображения.

Новая версия iPadOS 18 предлагает пользователям еще больше возможностей для работы и творчества, с улучшенной многозадачностью, новыми виджетами и функциями быстрого доступа.

Цены на iPad mini 7 в «М.Видео-Эльдорадо» начинаются от 67 тыс. руб. за версию на 128 ГБ и без поддержки LTE. Самая дорогая версия – на 256 ГБ и с поддержкой LTE – обойдется уже в 100 тыс. руб.