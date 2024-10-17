Ученые: изучение второго языка положительно влияет на нейропластичность мозга

Мозг людей, говорящих на двух языках, образует заметно больше нейронных связей. К такому выводу пришли европейские ученые после изучения МРТ-снимков. Некоторые из испытуемых говорили только на французском языке, другие — только на английском, когда как третья группа знала оба языка.

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«Наша работа показывает, что изучение второго языка в детстве помогает создать более эффективную организацию мозга с точки зрения функциональной связи», — говорят исследователи. По их мнению, изучение второго языка положительно влияет на нейропластичность мозга — его способность создавать новые связи внутри себя. Чем их больше, тем лучше мыслительные способности, что сказывается на скорости старения.

Так что можно предполагать, что люди, изучающие языки на протяжении жизни, дольше остаются в хорошей мозговой форме. Говорит клинический психолог, нейропсихолог, преподаватель МГУ Светлана Колобова:

— Есть две стороны одной медали. Есть дети билингвовые, у которых папа и мама носители двух разных языков, и тогда, по сути дела, ребенку деваться некуда. И, соответственно, как правило, они начинают говорить на смеси французского с нижегородским. Те слова, которые легче произносятся на каком-то языке, они их и употребляют. Дальше происходит важный момент, когда малыш идет в детский сад, в школу, и там опять уже есть один язык общения, на котором он начинает активно продвигаться. Есть моменты, когда билингвам тяжело, потому что формирование языка — это очень сложный, длительный процесс. Если у ребенка есть нюансы в развитии, то он может вообще не заговорить. Или заговорить позже. То есть история про то, что нам нужно больше синоптических связей — у ребенка их и так с избытком. Все, что он делает на протяжении, допустим, первых трех лет, — избавляется от ненужных нейрональных связей. Они у него в избытке, остается только то, что ему нужно для жизни. Наш мозг — энергосберегающий. Если ему не нужен этот язык в жизни, от этого не зависит его выживание — он у него не усвоится. Когда мы насильно ведем ребенка, который еще не усвоил один язык, на курсы английского, на котором мы не говорим дома, то мы задерживаем у ребенка развитие родного языка, по сути дела. Для того чтобы что, интересно? Все равно всегда доминирует один язык — тот, на котором ребенок потом будет обучаться в школе, в институте.

— Все-таки в этом есть здравая идея, что мозг необходимо развивать для того, чтобы он медленнее умирал, сформировалось большее количество нейронных связей?

— Просто есть биология. Есть люди, которые подвержены возрастным заболеваниям, таким как болезнь Альцгеймера, например. Если у вас есть предпосылки к этому заболеванию, вы хоть учите иностранный язык, хоть что делайте, хоть кроссворды разгадывайте — у вас все равно будет Альцгеймер, понимаете? Вы этой тренировкой мозга не остановите процесс. Заметьте, что происходит со спортсменами, когда они перестают тренироваться. Слава богу, что он работает без усиленного вмешательства человека, который бы, конечно, захотел в нем все перекроить по-своему. Но добраться он туда не может, кроме того, что ест непомерно всякие БАДы в надежде каким-то образом навести улучшайзинг.

Ранее МРТ-исследования мозга, проведенные в США, показали, что девочки-подростки, пережившие карантин из-за ковида, старели быстрее, чем мальчики. После социальных ограничений мозг девочек оказался в среднем на 4,2 года старше, чем ожидалось, по сравнению с 1,4 года старше у мальчиков.