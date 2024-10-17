Чипы Intel заподозрили в шпионаже

В Ассоциации кибербезопасности Китая (CSAC) призвали проверить продукцию американской компании Intel, продаваемую в КНР, на предмет угроз национальной безопасности, передает 3Dnews.ru.

Согласно тексту заявления, фирма «постоянно наносит ущерб» национальной безопасности и интересам страны. В CSAC считают, что процессоры Intel, включая используемые для задач искусственного интеллекта чипы Xeon, имеют ряд уязвимостей.

В организации это отнесли к серьезным проблемам в плане качества продукции и контроля безопасности. Кроме того, в ассоциации считают, что сопутствующее программное обеспечение Intel уязвимо перед бэкдорами Агентства национальной безопасности США.

«Это представляет собой серьёзную угрозу безопасности критически важных объектов информационных инфраструктур стран по всему миру, включая Китай», - говорится в заявлении.

Ранее Intel и AMD сообщили о формировании новой консультативной группы для обеспечения продвижения унифицированной архитектуры набора инструкций x86 (ISA).