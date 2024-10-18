Квантовый прорыв: использованы искусственные измерения

Команда исследователей во главе с профессором Роберто Морандотти из INRS совершила прорыв в области квантовых технологий. Используя синтетические фотонные решетки, они успешно создали и манипулировали квантовыми состояниями света, открывая путь для «новой эры квантовых вычислений и коммуникаций».

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Подход исследователей, описанный в журнале Nature Photonics, включает использование квантовых состояний в этих синтетических решетках. Этот метод позволяет осуществлять беспрецедентный контроль над эволюцией распространения фотонов, что приводит к улучшению показателей обнаружения, увеличению совпадений фотонов и общей эффективности системы, отмечают учёные.

«Эта работа позволяет нам использовать концепцию измерений синтетической фотоники для изучения многих квантовых явлений на фундаментальном уровне и применять их к квантовым технологиям», — объясняет Стефания Скиара, соавтор исследования.

Последствия этого открытия имеют далеко идущие последствия: новые возможности для обработки квантовой информации, включая квантовые вычисления, квантовую метрологию и безопасные квантовые коммуникации. Система исследователей, основанная на волоконно-оптических устройствах, совместима с существующей телекоммуникационной инфраструктурой.