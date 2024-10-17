Apple вдвое увеличила объем оперативной памяти в новом iPad mini

Представленный в середине октября iPad mini седьмого поколения получил вдвое больше оперативной памяти по сравнению с моделью 2021 года. Об этом сообщает портал WWCFTech.

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Новинка получила более современный и мощный чип Apple A17 Pro вместо A15 Bionic в предшественнике, а также увеличенный объем оперативной памяти — с 4 ГБ до 8 ГБ. Обычно Apple не удваивает объем ОЗУ и действует более сдержанно, прибавляя по 2 ГБ, но в данном случае это сделано для поддержки функций ИИ-системы Apple Intelligence, которая требует минимум 8 ГБ. Также для поддержки искусственного интеллекта нужен чип уровня Apple A17 Pro, M1 и выше.

Кроме того, увеличенный объем оперативной памяти станет отличным помощником в решении множества других задач. Это поможет быстрее включать ранее запущенные приложения, а также улучшит многозадачность, что является одной из главных причин, по которым пользователи выбирают iPad.

iPad mini седьмого поколения уже доступен в США и других регионах для предзаказа, а в свободной продаже новинка появится 23 октября по цене от $499 за модель с 128 ГБ памяти без поддержки мобильной сети.