Установлен новый рекорд в беспроводной передаче данных

Исследователи Лондонского университета установили новый мировой рекорд в беспроводной передаче данных, достигнув скорости 938 гигабит в секунду (Гбит/с). О своем достижении они сообщили в журнале Journal of Lightwave Technology.

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Команда использовала частотный диапазон от 5 до 150 гигагерц (ГГц), что обеспечило пропускную способность 145 ГГц — более чем в пять раз выше предыдущего рекорда. Эта технология позволяет передавать данные в 9380 раз быстрее, чем средняя скорость загрузки 5G в Великобритании, составляющая около 100 мегабит в секунду (Мбит/с). Таким образом, новая система способна удовлетворить растущий спрос на высокоскоростную передачу данных.

Для достижения такого результата ученые впервые объединили радиочастотные и оптические технологии, преодолев недостатки традиционных беспроводных сетей. Метод использует электронику, работающую на частотах 5-50 ГГц, и фотонику, генерирующую радиочастоты в диапазоне 50-150 ГГц. Такой подход значительно расширяет доступные частоты и увеличивает общую скорость передачи данных.

Проведенные эксперименты показали, что новый метод увеличивает скорость передачи между интернет-сетью и конечными пользователями. Влияние технологии можно будет ощутить в скором времени — пользователи мобильных устройств получат более высокую скорость и стабильное соединение с сетями 5G и 6G, а возможность использования большого частотного диапазона позволит избежать перегрузок в местах массового скопления людей.

Например, загрузка фильма в формате 4K, которая на обычной 5G-сети занимает 19 минут, на новой системе составит всего 0,12 секунды. Эта технология потенциально применима в сложных условиях, где оптоволоконное подключение невозможно, таких как заводы со сложным оборудованием.

Хотя на данный момент система протестирована только в лаборатории, ведется разработка прототипа для коммерческих испытаний. Исследователи предполагают, что новая технология будет готова к внедрению в течение трех-пяти лет и окажет значительное влияние на будущее цифровой связи в Великобритании и за ее пределами.