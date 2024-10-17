В российские спутники захотели внедрить ИИ

Российская частная компания Sitronics Space (входит в Sitronics Group) захотела внедрить искусственный интеллект (ИИ) в спутники. Об этом директор департамента продуктов и сервисов компании Юрий Ильин сообщил ТАСС.

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«Наши инженеры изучают возможность исполнения моделей искусственного интеллекта прямо на борту космического аппарата», — сказал он.

Директор департамента подчеркнул, что это могут быть модели для самостоятельного выбора спутниковых снимков с дефектами и автоматического обнаружения наземных объектов. Такие решения могут ускорить предоставление актуальных данных потребителю.

По словам Ильина, еще одним направлением на рынке космических технологий стали большие языковые модели. Они позволят пользователям получать необходимую информацию без специальных навыков работы с данными дистанционного зондирования Земли.

Ранее в октябре стало известно, что компания «Спутникс» (входит в Sitronics Group) запустит 28 космических аппаратов осенью. Они отправятся на орбиту в качестве полезной нагрузки вместе с аппаратами «Ионосфера-М» №1 и №2.