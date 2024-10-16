Отстыковку Crew Dragon от МКС снова перенесли

Отстыковку от Международной космической станции корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-8, в состав которого входит российский космонавт Александр Гребенкин, снова перенесли, она произойдет не ранее 20 октября. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на NASA.

© NASA

Причиной переноса стали погодные условия в нескольких зонах приводнения у побережья Флориды.

«Ожидается, что они будут оставаться неблагоприятными еще несколько дней. Следующий брифинг по погодным условиям запланирован на пятницу, 18 октября, в 11:00 по времени восточного побережья США (18:00 по московскому). Если погода улучшится, NASA и SpaceX будут готовиться к отстыковке от космической станции не ранее воскресенья, 20 октября, в 03:05 (10:05 по московскому времени)», — сообщили в NASA.

Напомним, что отстыковка Crew Dragon переносится уже не в первый раз. До этого ее планировали провести 8, 10, 13, 14 и 18 октября. Причиной стал ураган в районе Мексиканского залива.