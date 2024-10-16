Ученые создали материалы, производящие электричество при сжатии

Ученые Политехнического института Ренселера разработали экологически чистые материалы, которые производят электричество при сжатии или воздействии вибраций. В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, команда представила полимерную пленку с добавлением халькогенидного перовскита, способную генерировать электрическую энергию благодаря пьезоэлектрическому эффекту.

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Этот материал не содержит свинца, что делает его безопасным для использования в различных устройствах, машинах и инфраструктуре. По словам ученых цель состоит в том, чтобы создать доступный материал с элементами, широко доступными в природе.

Пленка толщиной всего 0,3 миллиметра может быть интегрирована в строительные материалы, позволяя генерировать электроэнергию, когда здания колеблются, или под автомобильными дорогами, когда по ним проезжают машины. Первоначальные эксперименты показали, что материал способен производить достаточно энергии для питания светодиодов, открывая перспективы для использования в устройствах, носимых спортсменами.