Старый iPhone оказался мощнее нового iPad mini с флагманским чипом

В базе данных Geekbench появились результаты тестов нового планшета iPad mini 7 на базе чипсета Apple A17 Pro. Об этом сообщает портал WCCFTech.

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В бенчмарке Geekbench 6 новый iPad mini 7 набрал 2187 баллов в одноядерном и 6982 балла в многоядерном тестах.

Несмотря на использование аналогичного чипа, iPad mini оказался чуть медленнее iPhone 15 Pro Max, который набирает 2932 и 7292 балла соответственно.

Процессоры обоих устройств имеют шесть ядер и частоту 3,78 ГГц. При этом графический процессор чипов отличается тем, что в iPhone на одно ядро больше, из-за чего планшет в этом плане оказался слабее.

Также предполагается, что возможной причиной более низкого результата теста может быть менее стабильная версия операционной системы. На протестированном iPad mini 7 установлена iOS 18, в то время как iPhone 15 Pro Max работал на iOS 18.0.1. Обновление iOS 18.0.1 включает изменения, улучшающие производительность, что должно положительно сказаться на результатах планшета.

iPad mini седьмого поколения был представлен 15 октября, а в продажу новинка поступит 23 октября.