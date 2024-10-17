Axiom и Prada представили скафандр для лунной миссии Artemis

Компания Axiom Space продемонстрировала концепцию скафандра Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), разрабатываемого при содействии Prada в интересах НАСА для лунных миссий Artemis. Об этом сообщает издание SpaceNews.

© Prada

Проект космического костюма бы презентован 16 октября на Международном астронавтическом конгрессе в Милане.

«Сегодня мы сделали важный шаг на пути к возвращению людей на поверхность Луны», — заявил исполнительный вице-президент по внекорабельной деятельности Axiom Рассел Ралстон.

В компании подчеркнули, что новый скафандр от костюмов программы Apollo отличает большая подвижность и наличие современных систем мониторинга здоровья. При поддержке Prada скафандр, в частности, получил верхнее покрытие, которое, по словам Axiom, отражает солнечный свет и не дает лунной пыли попасть в его внутренние слои.

Ранее обозреватель американского издания ArsTechnica Эрик Бергер заметил, что одной из основных проблем программы Artemis является неготовность лунного скафандра, разрабатываемого Axiom Space.

В сентябре SpaceNews сообщило, что Китай представил концепцию скафандра, который планируется использовать для пилотируемых миссии тайконавтов на поверхность Луны.