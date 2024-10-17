Исследование: iPhone используют дольше Android, но стоимость владения все равно остается выше

Треть пользователей iPhone пользуются своим смартфоном более трех лет. При этом 57% пользователей Android-смартфонов обновляют свои устройства не позднее, чем через 24 месяца. С чем это связано и как отражается на стоимости владения устройством.

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Недавнее исследование CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) выявило заметную разницу в моделях владения смартфонами между пользователями iPhone и Android. Данные, собранные у всех покупателей мобильных телефонов за последние несколько лет, показывают, что владельцы iPhone используют свои устройства дольше, чем Android-пользователи.

Согласно отчету, 32% покупателей новых смартфонов, использовали свой старый iPhone, в течение трех лет или более . И напротив, только 21% владельцев телефонов Android сообщили, что использовали свое предыдущее устройство в течение того же периода времени.

Исследование также показало, что 57% выведенных из эксплуатации телефонов Android были моложе двух лет, в то время как только 34% владельцев iPhone заменили свои устройства в течение этого периода времени.

При сравнении модели поведения пользователей iPhone и Android в этом году с 2023 годом становится ясно, что тенденция владельцев iPhone дольше пользоваться своими устройствами продолжает усиливаться.

В 2023 году около 29% пользователей iPhone использовали свои устройства длительное время (более 3 лет), и только 21% пользователей Android сделали то же самое. В 2024 году разрыв увеличился: уже треть пользователей iPhone использовали свои телефоны более трех лет, а количество смартфонов-долгожителей на Android не изменилось.

Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов выделил несколько причин по которым пользователи iPhone реже меняют смартфоны на более новые модели. Главная - более быстрая деградация Android-устройств по сравнению с iPhone.

"Для пользователя важно адекватное быстродействие устройства на новых версиях Android. И вот этого адекватного быстродействия пользователи Android-смартфонов не получают. Даже в Android-флагманах поздние прошивки служат не стимулом дольше пользоваться устройством, а наоборот - причиной продать его и купить более современный смартфон. Настолько снижается быстродействие и автономность, когда старый процессор заставляют "крутить" новейшие версии ОС с фирменными графическими надстройками", - отмечает эксперт.

Свою роль в пониженной деградации быстродействия iPhone играет и то, что у Apple система и "железо" находятся в одних руках, в отличие от Android, где производитель смартфона, производитель процессора и производитель системы - три разных компании. Кроме того, Apple и в ноутбучных, и в смартфонных процессорах использует меньшее количество ядер, но с более высокой мощностью, а для быстрой работы мобильной операционной системы важны лишь 2 ядра. Таким образом, iPhone медленнее "стареют" по быстродействию.

Также по мнению Харитонова на пользовательский опыт и желание сменить аппарат влияет и качество камер. Если по качеству фотографии новые смартфоны среднего уровня на Android догнали и обогнали старые Айфоны, то по качеству записи видео iPhone до сих пор превосходят все Android-альтернативы, кроме моделей стоимостью 70+ тысяч рублей.

"Сегодня особой мотивации обновлять iPhone, пока тот еще "жив", у пользователей нет - новые аппараты выглядят почти как старые iPhone внешне, да и инновации со времен выхода iPhone 11 сильно замедлились. А цены на новинки, наоборот - растут ежегодно и "маневра вниз" по модельному ряду, в отличие от владельцев Android-смартфонов, владельцы iPhone совершить не могут. Потому что "ниже" только до неприличия устаревший iPhone SE 2020 и б/у-модели, - говорит Харитонов и продолжает. - Главная причина, заставляющая владельцев iPhone в итоге переходить на новый смартфон Apple - физический износ корпуса/дисплея/стекол камер (или повреждение) и деградация аккумулятора".

Однако, несмотря на то, что пользователи iPhone дольше эксплуатируют и реже меняют свои устройства, стоимость владения Android-смартфоном в три раза ниже, чем iPhone.

Согласно аналитике CIRP по времени эксплуатации устройств и средних ценах на Android-смартфоны и iPhone (данные AltIndex), стоимость владения Android-девайсом в среднем составляет 11,5 долларов в месяц, а iPhone 30,3 долларов.

В России наблюдаются аналогичные пользовательские настроения при сравнимых ценах. Согласно данным "М.Видео-Эльдорадо" средний чек на iPhone в 2024 году составил 89150 рублей, при этом владельцы меняли их в среднем раз в 2 - 2,5 года. Что касается Android, то тут средний чек был 16786 рублей, а пользователи меняли смартфоны в среднем раз в 12-15 месяцев.

По данным аналитиков "Мегамаркета" средний чек на покупку iPhone составил 106 044 рублей, а на смартфоны на базе Android - 25 382 рублей.

Исследование проведенное "Яндекс Маркетом" дает похожую картину потребительских паттернов. Более трети (38%) владельцев iPhone обновляют свои устройства каждые 2-3 года, пользователи бюджетных смартфонов на Android каждые 1-1,5 года, а владельцы премиальных устройств - каждые 2-2,5 года.

В целом, согласно опросу, проведенному Rambler&Co (участвовало более 68 тыс. человек), основной предпосылкой к покупке нового смартфона среди россиян становится неудовлетворенность техническими характеристиками старого аппарата (закончилась память / плохая камера / аккумулятор стал плохо держать заряд / начал зависать / захотелось сменить ОС).