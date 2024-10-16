Россиян предупредили о новом способе кражи аккаунтов в Telegram

Мошенники разработали новую схему кражи аккаунтов в Telegram. Они стали посылать сообщения пользователям якобы от службы поддержки, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники от имени «службы поддержки» сообщают пользователю о поступившей заявке на удаление его аккаунта.

Далее аферисты просят просят продиктовать код из SMS, чтобы получить доступ к аккаунту, пояснили в МВД.

В пресс-службе пояснили, что в Telegram отсутствует функция подачи заявки на удаление аккаунта, а служба поддержки мессенджера не отправляет уведомления такого типа.

Депутат Госдумы Антон Немкин заметил, что в этой схеме возможен альтернативный вариант, при котором мошенники отправляют ссылку на фейковую страницу Telegram, где требуется указать свой номер, а затем предлагают сообщить код из SMS.

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Под прикрытием фишинговой страницы может быть всё что угодно: страница портала «Госуслуги», онлайн-банка или микрофинансовой организации, пояснил парламентарий.

Немкин отметил, что после передачи данных пользователи теряют доступ к аккаунтам.